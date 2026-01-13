 Iš draudimo bendrovės apgaule pusę milijono eurų norėjusiems gauti nusikaltėliams skirtos baudos

2026-01-13 18:11
BNS inf.

Panevėžio apylinkės teismas dviem kaltinamiesiems už  pasikėsinimą apgaule įgyti labai didelės vertės turtą skyrė baudas po 20 tūkst. eurų.

Kaip antradienį pranešė Panevėžio apylinkės teismas, E. V. ir A. V, veikdami bendrininkų grupėje, pateikė draudimo bendrovei tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamą vagystę ir taip siekė gauti apie 540 tūkst. eurų dydžio draudimo išmoką iš „Lietuvos draudimo“. Tačiau nusikalstama veika nebuvo baigta, nes draudimo bendrovė priėmė sprendimą draudimo išmokos nemokėti.

Teismas konstatavo, kad nuteistųjų veiksmai buvo sąmoningi, iškreipiantys objektyvią tiesą ir siekiantys suklaidinti draudimo bendrovę. Jų veiksmai kvalifikuoti kaip vieną tyčinis, sunkus, nebaigtas nusikaltimas – pasikėsinimas apgaule įgyti labai didelės vertės turtą.

Kaip teigė bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Rita Dirkė, teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumą, jos nebaigtą stadiją, kaltinamųjų asmenybes, taip pat į tai, kad atsakomybę sunkino nusikalstamos veikos padarymas bendrininkų grupėje. Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

Nuteistieji nebuvo iki šiol teisti, tad teismas nusprendė, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant švelnesnę bausmės rūšį – baudą. Abu kaltinamieji pripažinti kaltais ir kiekvienam iš jų paskirta 400 MGL dydžio bauda – po 20 tūkst. eurų.

Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

