Gintaro kontrabandą pergabenti padėjęs Pagėgių gyventojas nubaustas bauda

Gintaro kontrabandą per Nemuną pergabenti padėjęs Pagėgių gyventojas K. T. nubaustas 2,4 tūkst. eurų dydžio bauda.

Tauragės apylinkės teismas ją skyrė baudžiamuoju įsakymu už padėjimą neteisėtai pereiti Lietuvos sieną, vyrui dar gali tekti atsakyti administracine tvarka dėl gintaro kontrabandos.

Bylos duomenimis, K. T. iš anksto susitarė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais Rusijos Kaliningrado srityje gyvenančiais asmenimis, kad nenustatytas asmuo perplaukdamas Nemuno upę atgabens gintaro žaliavą į Lietuvą.

Kaip pranešė teismas, šių metų rugsėjo 28 dieną apie 9 val. T. K. automobiliu atvyko į iš anksto sutartą vietą prie Nemuno upės Pagėgių savivaldybės Sokaičių kaime. Apsimesdamas žveju vyras stebėjo aplinką, būdamas pasiruošęs per radijo ryšio stotelę informuoti ir įspėti bendrininkus, jei pamatytų pasienio tarnybos pareigūnus.

Per Ikiteisminį tyrimą nenustatytas asmuo 10.30 val. naudodamasis nardymo įranga perplaukė Nemuno upę iš Rusijos pusės į Lietuvos krantą ir atplukdė penkis ryšulius su 48,99 kg gintaro žaliavos. Perdavęs krovinį K. T. minėtas asmuo Nemunu grįžo į Rusiją.

K. T. gintaro žaliavą ištraukė iš upės ir rengėsi gabenti toliau, tačiau jį įvykio vietoje sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai.

Kaltinamasis savo kaltę ikiteisminio tyrimo metu pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad apie pora metų pažįsta vyrą, kuris gyvena Sovetsko mieste. Minėtas vyras jam pasiūlė paimti per Nemuno upę atgabentą gintarą ir už atgabento maišo pasaugojimą pasiūlė 200 eurų. Vyras patvirtino supratęs, kad tai bus gintaro kontrabanda.

Teismas skirdamas bausmę atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailėjosi, be to, padaryta veika priskiriama prie nesunkių, vyras anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, užsiima individualia veikla. Skirtą baudą pagėgiškis turės sumokėti per du mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.