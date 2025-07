„Jie puikiai valdo žmonių emocijas“: kaip nelikti tuščia sąskaita ir sudaužyta širdimi?

Pasak Julijos Markeliūnės, „Telia“ skaitmeninės įtraukties vadovės, romantiniai sukčiai dažniausiai yra žmonės, kurie prisidengdami draugyste, dažniausiai būtent ilgalaike draugyste, išvilioja pinigus.

„Viskas vyksta taip: užsimezga ryšys, o jie puikiai valdo žmonių emocijas. Pirmiausia, susidraugaujame su jais, jie gali turėti ne tik gražias nuotraukas, bet ir dirbtinio intelekto pagalba gali susikurti balsą. Anksčiau jie būdavo tik susirašinėjimo bičiuliai, dabar jie gali jums paskambinti net per „Messenger“ programėlę ir kalbėti. Kažkoks balso įrašas net gali būti paleistas. Reikia suprasti, kad tai dažniausiai yra netikri profiliai, turintys piktų kėslų“, – pasakojo ekspertė.

Sukčių taikinys – vyresnės moterys

Bet kas iš mūsų galime būti romantinių sukčių taikiniu. Tačiau statistika rodo, kad vis tik dažniausiai būna vyresni negu 60-ties metų žmonės. Tam tikri šaltiniai netgi išskiria, kad dažniau tai būna vyresnės negu 60-ties metų moterys.

„Dažniausiai draugystės užsimezga per „Facebook“ ar per „Messenger“ programėles. Deja, kaip ir daug kur pasaulyje, senjorai dažnai būna vieniši, jiems trūksta ryšio. Būtent per šią skaudžią vietą ir kerta romantiniai sukčiai.

2023 metų duomenimis, Lietuvoje buvo bandyta pervesti daugiau negu 1 mln. eurų romantiniams sukčiams, išaiškinta apie 350 atvejų. Bankai dažnai daro prevencijas, blokuoja dalį tokių pervedimų, tačiau labai svarbu ir žmonių sąmoningumas“, – tikino J. Markeliūnė.

Kaip apsisaugoti?

„Telia“ skaitmeninės įtraukties vadovė žmonėms pataria į viską žiūrėti kritiškai ir gerai įsivertinti. Nereikėtų pulti daryti skubotų sprendimų ir vadovautis vien emocijomis.

„Jeigu jūs turite jau pusę metų susirašinėjimo draugą, tobulas gyvenimas, viskas gerai, o jis staiga pradeda kažkaip labai keistai elgtis. Vieną dieną, pavyzdžiui, pasidalina, kad vaikas pateko į eismo įvykį. Kitą dieną dar kažkokia nelaimė, o trečią dieną prašo jūsų pinigų. Pradžiai būna paprašo nedidelių sumų, kad ir 100 eurų. Tokiu atveju iškart turi būti raudona šviesa, jeigu jūs to žmogaus realiame gyvenime nepažįstate, o jis prašo jūsų pinigų. Kaip tada reikėtų elgtis?

Visų pirma, tai pradėti tikrinti tą žmogų, jis vis tiek turi vardą pavardę, kažkokią savo nuotrauką įsidėjęs į socialinius tinklus. Reikėtų pabandyti daugiau susirasti informacijos apie šį žmogų. Šiais laikais jau galima ir ieškoti pagal nuotrauką vaizdų. Nes dažnu atveju gali būti dirbtinio intelekto sugeneruotos nuotraukos. Jeigu, tai vienintelis profilis viename socialiniame tinkle, tai jau irgi raudonas šauktukas. Visada reikėtų kritiškai pasižiūrėti ir pasistengti nedaryti sprendimų užvaldžius emocijoms“, – patarimais dalinosi J. Markeliūnė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Ekspertės teigimu, jeigu jau taip nutiko, kad pervedėte pinigus sukčiams, tai nereikėtų bijoti ar gėdytis prašyti pagalbos.

„Reikia sustoti ir įsivertinti: ar tikrai tam žmogui reikia 100 eurų? Ar tikrai aš turėčiau būti tas žmogus, kuris turi jam padėti? Jie dažnai apsimetinėja žinomais žmonėmis. Variantų yra labai įvairių, todėl kritinis mąstymas labai padeda. Jeigu jau pervedėte pinigus, tai pirmiausia reikėtų kreiptis į savo banką, bandyti blokuoti tą pervedimą. Reikia prašyti pagalbos, bankai labai noriai pagelbėja. Žinoma, reikėtų kreiptis ir į teisėsaugos institucijas, jeigu tai yra Lietuva ir Lietuvoje įvykęs atvejis“, – teigė „Telia“ skaitmeninės įtraukties vadovė.