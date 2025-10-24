Kėdainių rajone paauglė sužalojo vyrą

Pasak jos, ketvirtadienį apie 23.15 val. Kunionių kaime 2010 metais gimusi nepilnametė sužalojo vyrą, gimusį 1961 metais.
Vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.
Tuo metu apie 0.40 val. Vilniuje, Paeglinės gatvėje esančiame name, kilus konfliktui, vyras sužalojo vyrą, gimusį 1978 metais, kuris paguldytas į ligoninę.
Įtariamasis, gimęs 1983 metais, yra ieškomas. Pradėtas ikiteismini styrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
