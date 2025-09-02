Per konfliktą namuose jaunas vyras sužalojo garbaus amžiaus moterį

Kaip teigiama, pirmadienį apie 10 val. Alytuje, Suvalkų gatvėje esančiame nuosavame name, kilus konfliktui, 2000 metais gimęs vyras peiliu sužalojo moterį, gimusią 1942 metais. Ji paguldyta į ligoninę.
Įtariamasis dėl sveikatos būklės paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo šeimos nariui.
Taip pat pirmadienį namuose moteris nukentėjo ir Panevėžyje. Apie 14 val. Nemuno gatvėje, namuose, per konfliktą neblaivus vyras, gimęs 1989 metais, sužalojo 1975 metais gimusią neblaivią moterį. Jai nustatytas 3,53 promilės girtumas, suteikus medicinos pagalbą, moteris gydoma ambulatoriškai.
Vyrui nustatytas 2,86 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
