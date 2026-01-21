 Konfliktas baigėsi aršiai: keleivis iš automobilio išstūmė vairuotoją ir nuvažiavo

2026-01-21 09:35
BNS inf.

Ukmergės rajone, kelyje Ukmergė-Molėtai, ties Želvos miesteliu, antradienio vakarą automobiliu „Volvo V40“ važiavę jauni vyrai susiginčijo ir keleivis išstūmė vairuotoją iš mašinos, trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

2003 metais gimusį vairuotoją sumušęs ir išstūmęs tokio paties amžiaus keleivis nuvažiavo pagrobtu automobiliu.

Nukentėjęs jaunuolis dėl sukelto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

