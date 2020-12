Nusikaltimai Lietuvoje: pasitikrinkite, ar gyvenate saugioje vietoje

Portale maps.ird.lt/arcgis/home/ suinteresuotos institucijos ir visuomenė vienoje vietoje gali rasti aktualius teisės pažeidimų ir eismo įvykių duomenis juos dominančioje teritorijoje bei lyginti šiuos duomenis su rizikų vertinimo, padarinių valdymo ar kitais atvirais erdviniais duomenimis.

„Naujasis portalas – tai proveržis IRD, kuris plėtoja daugelį informacinių sistemų ir kuria duomenų analizei skirtas analitines priemones, veikloje. Šio projekto metu, panaudojus informacinių technologijų naujoves, sukurtos priemonės erdvinei duomenų analizei – duomenys yra vizualizuojami, todėl jie daug suprantamesni tiek plačiajai visuomenei, tiek pareigūnams, analizuojantiems teisės pažeidimų duomenis, taikant erdvės ir laiko pjūvius“, – teigia IRD direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė.

Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR) erdvinių duomenų analizės įrankiai turi papildomas galimybes analizuoti nusikalstamas veikas pagal ikiteisminio tyrimo įstaigas ar švietimo įstaigas. Pavyzdžiui, yra galimybė pasirinkti ugdymo įstaigą žemėlapyje ir matyti, kiek ir kokių nusikalstamų veikų padaryta tam tikru spinduliu aplink mokyklą, darželį ar pan. Tai ypač aktualu tėvams renkantis ugdymo įstaigą savo vaikams.

Administracinių nusižengimų žemėlapyje galima paieška pagal pasirinktus paieškos filtrus – Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, laikotarpį ir teritoriją. Šiuo metu ypač aktualūs teisės pažeidimų duomenys, susiję su karantino ir saviizoliacijos taisyklių pažeidimais ekstremalios situacijos metu. Tiek pareigūnai, tiek visuomenė turi galimybę vizualiai stebėti bei analizuoti šiuos duomenis juos dominančioje teritorijoje tam tikru metu, stebėti pažeidimų tendencijas.

Sukurti žemėlapiai pateikia naudotojams eilę analitinių įrankių, leidžiančių nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir eismo įvykių erdvinius duomenis filtruoti ir analizuoti įvairiais pjūviais, įskaitant ir erdvines užklausas, pvz.: gauti įvykių skaičių apsibrėžtoje teritorijoje, lyginti nusikalstamumą savivaldybėse. Analizės rezultatai atvaizduojami žemėlapyje ir šalia pateikiama grafinė statistinė informacija. Papildomai aplikacijose įvairiais pjūviais galima analizuoti duomenis, agreguotus į gardeles, stebėti pokyčių tendencijas laike, nustatyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų karštąsias teritorijas.

Norintiems aplikacijose pateiktus duomenis naudoti su kitais duomenimis savo turimose GIS darbalaukio (angl. Desktop) programose ar kitose GIS web aplikacijose, yra parengti įrankiai atsisiųsti duomenis tiek tekstiniu (.csv), tiek erdvių duomenų formatais (.shp, .gdb) arba gardelėmis agreguotus duomenis prisidėti kaip interneto žemėlapių paslaugas. Taip pat ketinama projekto metu sukurtomis viešomis paslaugomis pasidalinti per ArcGIS Gyvajį Pasaulio Atlasą (ArcGIS Living Atlas of the World), kuriame pateikiama įvairi geografinė informacija (duomenys, aplikacijos, žemėlapiai) iš viso pasaulio (svetainė https://livingatlas.arcgis.com/en/home/), kuria naudojasi viso pasaulio GIS ir įvairių kitų sričių specialistai.

Teisės pažeidimų žemėlapių portalas sukurtas projekto „NVŽR analitinių priemonių, skirtų rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas“, finansuoto Vidaus saugumo fondo lėšomis, metu.

Šio projekto tikslas – modernizuoti IRD tvarkomo NVŽR analitines priemones, siekiant sudaryti sąlygas teisėsaugos institucijoms patogiai analizuoti nusikalstamumo duomenis, pagerinti nusikalstamumo statistikos duomenų rinkimą ir palyginamumą nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis, jos perdavimą kompetentingoms institucijoms.