Panevėžio rajone neblaivus vairuotojas trenkėsi į medį

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, sausio 24 d., apie 17.50 val., Krekenavos seniūnijoje, Barinės kaime, vyras (gim. 1995 m.), vairuodamas automobilį „Škoda Octavia“, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Vairuotojui nustatytas 2,78 prom. neblaivumas. Jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Pradėtas ikiteisminis dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
