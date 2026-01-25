 Panevėžio rajone neblaivus vairuotojas trenkėsi į medį

Panevėžio rajone neblaivus vairuotojas trenkėsi į medį

2026-01-25 08:38
ELTOS inf.

Šeštadienio pavakarę neblaivus vairuotojas Panevėžio rajone nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį, pranešė policija.

Policija
Policija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, sausio 24 d., apie 17.50 val., Krekenavos seniūnijoje, Barinės kaime, vyras (gim. 1995 m.), vairuodamas automobilį „Škoda Octavia“, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.

Vairuotojui nustatytas 2,78 prom. neblaivumas. Jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.

Pradėtas ikiteisminis dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykis
neblaivus vairuotojas
Panevėžio rajonas
nuvažiavo nuo kelio
trenkėsi į medį
policija

