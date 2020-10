Pasieniečiai sulaikė ir kontrabandinį cigarečių krovinį, ir cigarečių nešikus

Trečiadienį vakare VSAT Vilniaus rinktinės Padvarionių užkardos pasieniečiai Šalčininkų rajono Dukšių kaimo prieigose užfiksavo kelis įtartinus asmenis. Jie tamsoje su kroviniais ėjo nuo sienos į Lietuvos gilumą. Ši vieta yra prie pat sienos su Baltarusija.

Pasieniečiai, tarp kurių buvo kinologai su tarnybiniais šunimis, vyrus sulaikė prie kelio Dukšiai-Žaltūnai. Paaiškėjo, kad tai – 30-ies ir 37-erių Šalčininkų rajono gyventojai, kurie anksčiau yra įkliuvę pasieniečiams gabendami kontrabandines cigaretes. Netoliese aptiktos 4 dėžės, iš viso 2 tūkst. pakelių cigarečių „Fest“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Pasieniečiai dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėjo administracinę teiseną. Už tokį nusižengimą kontrabandos gabentojams gresia baudos nuo 5200 iki 6 tūkst. eurų. Be to, sulaikytieji valstybės sienos apsaugos zonoje buvo be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir privalomų VSAT leidimų. Už tai Padvarionių pasieniečiai taip pat pradėjo administracines teisenas.

Kontrabandininkai po apklausų paleisti ir turės atvykti į jų bylas nagrinėsiantį teismą. Cigaretės saugomos Padvarionių pasienio užkardoje.