Pasienyje su Baltarusija – ir vėl neteisėtų migrantų antplūdis

Migrantai pasienyje antrą parą iš eilės fiksuojami po trijų savaičių ramaus pareigūnams laikotarpio.
VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 33 migrantus, Lenkijos pasienyje sekmadienį apgręžtą 17 užsieniečių.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
