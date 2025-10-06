 Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas

Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas

2025-10-06 09:17
BNS inf.

Policija sekmadienį Šakių rajone ir Tauragėje kviesta dėl transporto priemonių vagysčių.

Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas
Šakių rajone pavogtas automobilis, Tauragėje – mikroautobusas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienį 10.53 val. Tauragės policija gavo pranešimą, kad tą pačią dieną apie 3.30 val. Ramovės gatvėje iš namo kiemo pavogtas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, pagamintas 2014-aisiais, su jame įrengta poliuretano purškimo įranga.

Bendras nuostolis – 29 tūkst. 952 eurai.

Tuo metu apie 22 val. Šakių rajone esančiame Panovių kaime į vyro, gimusio 1970-aisiais, namą, savininkui atidarius duris, įsiveržė vyras, gimęs 1998 metais.

Jis sumušė šeimininką ir pagrobė namo kieme stovėjusį automobilį „VW Passat“, pagamintą 2001 metais.

Nukentėjusysis, suteikus medikų pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Materialinis nuostolis nustatinėjamas, įtariamasis uždarytas į areštinę, automobilis surastas.

Šiame straipsnyje:
pavogtas automobilis
pavogtas mikroautobusas
transporto priemonių vagystės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų