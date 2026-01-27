Tapinui pralaimėjusi „Nataiva“ vėl beldžiasi į Aukščiausiojo Teismo duris

„Antradienį gautame skunde prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2025 m. spalio 24 d. nutarties dalį, kuria VšĮ „Nataiva“ buvo taikyta civilinė atsakomybė, ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. kovo 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai VšĮ „Nataiva“ buvo atmesti. Taip pat prašoma iš ieškovų priteisti kasatorės naudai visas jų išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą žemesniuose teismuose ir kasaciniame teisme“, – Eltą informavo teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Anksčiau LAT atsisakė priimti Všį „Nataiva“ paduotus du kasacinius skundus. LAT sprendžia dėl kiekvieno paduoto kasacinio skundo priėmimo, Atrankos kolegija svarsto, ar gautas skundas atitinka įstatymų keliamus reikalavimus ir pan.
Be to, į LAT su kasaciniu skundu pirmadienį kreipėsi komikas Artūras Orlauskas, jis prašo visiškai atmesti A. Tapino ir jo įkurtos „Laisvės TV“ ieškinius.
LAT taip pat buvo paduotas ir atsakovės VšĮ „Musica Mundi“ (ankstesnis pavadinimas „Komiko teatras“, vadovaujamos A. Orlausko) kasacinis skundas. Praeitą antradienį LAT nutartimi atsisakė jį priimti, nes nenustatė įstatyme įtvirtintų kasacijos pagrindų.
LAT buvo gavęs šioje civilinėje byloje prieš A. Tapiną pralaimėjusių informacijos rengėjų skundų, tačiau nė vieno kol kas nėra priėmęs.
Anksčiau byla buvo nagrinėjama dviejų instancijų teismuose dėl paskleistų duomenų ir informacijos apie VšĮ „Laisvės TV“ ir A. Tapiną pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo bei žalos atlyginimo priteisimo.
A. Orlausko laidas platinusi bendrovė „Init“ LAT neseniai pateikė dar vieną skundą ir prašo peržiūrėti bylą. Kasaciniu skundu prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria ieškovų reikalavimai minėtai atsakovei buvo tenkinti, ir dėl šios dalies palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria reikalavimai šiai atsakovei buvo atmesti.
Pernai gruodį LAT atsisakė priimti ir byloje prieš A. Tapiną pralaimėjusios bendrovės „Goruva“ kasacinį skundą.
„Goruva“ ir „Nataiva“ yra tarp atsakovų, kurie visuomenininkui už melagingos informacijos apie jį ir jo įkurtą „Laisvės TV“ skleidimą, taip pat advokatų paslaugas, turėjo sumokėti virš 116 tūkst. eurų. A. Tapinas į teismą buvo padavęs komiką A. Orlauską ir jo pasisakymus platinusias VšĮ „Nataiva“ ir bendroves „Goruva“ bei „Init“.
A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19-oje „Youtube“ platformoje transliuotų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos paramai Ukrainai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas pernai spalio pabaigoje nusprendė priteisti ieškovui A. Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“ (Gorienės Komentaras TV) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
A. Orlauskas ir kiti atsakovai turėjo padengti 42,4 tūkst. eurų „Laisvės TV“ bylinėjimosi išlaidų ir per 7 tūkst. eurų A. Tapino teisinių išlaidų.
