Teismas nubaudė skolų išieškotoją už „Technostudijos“ bankroto inicijavimą

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 28 dieną atmetė „Mokėjimų prevencijos tarnybos“ skundą ir paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo spalio nutartį, kuria teismas skyrė jai baudą.
„Apeliantei (Mokėjimų prevencijos tarnybai – BNS), kuri verčiasi skolų išieškojimo veikla, taikomi aukštesni profesionalumo standartai, todėl ji prieš kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo turėjo atlikti bent minimalią atsakovės („Technostudijos“ – BNS) mokumo analizę ir į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreiptis tik išnaudojusi kitas galimybes skolai išsiieškoti“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
Mokėjimų prevencijos tarnyba nurodė, kad stengėsi kalbėti su įmone dėl skolos grąžinimo, tačiau ji ne tik nepagarbiai bendravo, tačiau iš esmės nesistengė išspręsti problemos.
„Technostudijos“ akcininkas ir vadovas Marius Kulikauskas sako, kad įmonės skola siekė 7-8 tūkst. eurų, buvo sutarta ją sumokėti dalimis, tačiau nepavyko sutarti dėl grafiko ir delspinigių, dėl to skolų išieškojimo įmonė inicijavo bankroto bylą.
Pasak M. Kulikausko, dėl šio ieškinio įmonė patyrė reputacinės žalos, kredito įstaigos atsisakė suteikti finansavimą. Jis neatsakė, ar ketina kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
„Kai tai matosi mūsų kredito istorijoje, tokia byla, tai yra labai žalinga. Mes negavom vienam projekte finansavimo, nes iš karto mums pasakė kredito institucija – jums bankrotas iškeltas. Mes turėjom papildomai siųsti dokumentus ir įrodinėti, kad byla nepagrįsta, kad čia tik skola, mes prašome milijono, o čia yra tik 7 tūkst. eurų“, – BNS pasakojo „Technostudijos“ vadovas.
„Jie nesikreipė bendrąja tvarka dėl skolos į teismą, civiline tvarka, o ėmėsi tokių drastiškų priemonių. Mūsų įmonei, kuri skolinasi iš įvairių kredito organizacijų savo veiklai vystyti pinigus, tas įrašas viešų duomenų fonde prie įmonės, kad yra ieškiniai dėl bankroto, jis yra labai negatyvus“, – pridūrė M. Kulikauskas.
Kaip rašoma nutartyje, Kauno apygardos teismas spalio 22 dieną atsisakė „Technostudijai“ iškelti bankroto bylą ir skyrė 900 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nesąžiningą, aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pusę sumos priteisiant valstybei ir pusę – „Technostudijai“.
Teisėjų teigimu, skolų išieškotoja siekė ne apginti savo pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų kitai bendrovei, pakenkti jos reputacijai.
Teismas vertino, kad „Mokėjimų prevencijos tarnyba“ iki ieškinio pateikimo nesiekė ginčo išspręsti kitais būdais. Tuo metu įmonė aiškino informavusi „Technostudiją“, jog vengiant sumokėti skolą ji kreipsis į teismą, todėl teismo sprendimas – nepagrįstas.
Pasak M. Kulikausko, ginčas nesibaigė, nes „Mokėjimų prevencijos tarnyba“ pateikė naują skundą teismui dėl skolos.
„Ginčai tęsis, bet mes neginčysime pačios skolos, bet jie ten kažkokias netesybas teikė, vėl mes turėsim ginčo objektą ir bylinėjimąsi. (...) Bet tai jau civilinis ieškinys, tokie ieškiniai organizacijoms yra nežalingi“, – sakė jis.
„Technostudijos“ vadovas aiškino, kad ginčas kilo po to, kai paskolų brokeris išrašė sąskaitą-faktūrą už savo paslaugas, buvo sutarta, kad įmonė atsiskaitys dalimis, tačiau nepavyko suderinti grafiko.
„Kadangi paskolų brokeris buvo labai nekantrus ir jam turbūt labai reikėjo pinigų, jis pardavė mūsų skolą išieškojimo organizacijai, kuri užsiima tuo vadinamuoju skolų išmušinėjimu. Perleido tą skolą ir tapo mūsų kreditoriumi“, – aiškino M. Kulikauskas.
