Iš teismo išvaryta buvusi kandidatė į Seimo narius: galiu kalbėti, ką noriu

Ankstų pirmadienio rytą pernai į Seimą kandidatavusi Petro Gražulio bendražygė, šiaulietė I. Gajauskaitė, kulniavo į teismą. Prieš pat Seimo rinkimų debatus kandidatė prisikalbėjo savo socialiniuose tinkluose.
„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Viską, ką galima panaudoti, nežinau, susidorojimui“, – anksčiau šnekėjo I. Gajauskaitė.
Už kvietimą stvertis lazdų I. Gajauskaitei iškelta baudžiamoji byla dėl riaušių kurstymo. Moteris tąkart prieš pat debatus naktį praleido policijos areštinėje. Panašu, kad aistrų nenumalšino net praėjus metams.
„Mes, lietuviai, neturime teisės pasisakyti jokiais klausimais. Jeigu mes pasisakome prieš nei konservatoriai – tai mes esame blogis, kažkokie vatnikai, kažkokios atmatos“, – kalbėjo buvusi kandidatė į Seimą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Moteris kaltinama ne tik riaušių kurstymu, bet ir religinės žydų bendruomenės įžeidimu. Savo socialiniuose tinkluose gynė žydų tautą įžeidusį „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį. Niekino žydų religiją.
„Už ką esu teisiama? Niekas neįvyko, nieko nepadaryta ir niekas nenukentėjo“, – teigė I. Gajauskaitė.
„Visa laimė, kad tikrai neįvyko, bet tai turbūt nėra pasiteisinimas, kad jei kviečiu kažką primušti ir su kažkuo susidoroti, jei kažkas nesusidorojo, vadinasi, aš galiu kalbėti, ką noriu“, – nurodė Seimo narys Domas Griškevičius.
Prie įžeidimų ir riaušių kurstymo moteris kaltinama dar ir savo brolio sumušimu. Per konfliktą jam sudavė į veidą. Nors šie teisminiai procesai dėl fizinio smurto buvo užbaigti abiem susitaikius, nepraėjus metams – tyrimas atnaujintas.
„Dar įlindo į mano šeimą. Lenda, kišasi, mano brolį tampo. Kur mes su broliu jau seniai esame išsiaiškinę santykius“, – sakė I. Gajauskaitė.
Teisme I. Gajauskaitė sunkiai tvardėsi, negalėjo nusėdėti tyliai. Pertraukinėjo nukentėjusiuosius ir prokurorę, tad teisėja moterį iš teismo išprašė.
Ką nori – tą daro, aš nieko blogo nepadariau.
„Kaltinamoji nesilaikė teismo posėdžio tvarkos ir po teismo įspėjimo toliau ją pažeidinėjo, komentuodama nukentėjusiajam duodant parodymus, jam neleisdama kalbėti, replikuodama. Ir į teismo įspėjimus nereagavus – teismas nutarė kaltinamąją pašalinti“, – aiškino Šiaulių apylinkės teismo teisėja Renata Maziliauskienė.
„Man atrodo, net ir šiandien (pirmadienį – red. past.) teismo procese buvo pažerta dar daugiau visokių kaltinimų asmenims, žmonėms. Procesas buvo toks nestandartinis“, – šnekėjo D. Griškevičius.
Teismas šiaulietę nušalino laikinai, tik nuo vieno posėdžio. Kitame moteris privalo dalyvauti, tačiau žada elgtis kitaip.
„Taip, išėjau ir daugiau niekada negrįšiu. Ką nori – tą daro, aš nieko blogo nepadariau. Niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta, ar nesupratote?“ – klausė I. Gajauskaitė.
Jei moteris nepersigalvos, į kitą teismo posėdį ji bus atvesta policijos pareigūnų.
