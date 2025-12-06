 Telefoniniai sukčiai iš panevėžietės išviliojo 13,8 tūkst. eurų

2025-12-06 08:49
BNS inf.

Telefoniniai sukčiai iš panevėžietės išviliojo 13,8 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Telefoniniai sukčiai iš panevėžietės išviliojo 13,8 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

