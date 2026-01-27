Vyras kirto sieną su Rusiją dėl asmenukės: teks susimokėti

Pasieniečiai primena, kad tokie neteisėti perėjimai kelia realų pavojų ir dėl ledo nestabilumo, ir dėl geopolitinės situacijos.
Šeštadienio rytą valstybės sienos su Rusija atkarpą saugantys Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos pareigūnai Šakių rajone, ties Panovių kaimu, užfiksavo pažeidimą. Per vaizdo stebėjimo sistemą buvo matyti, kaip eidamas Šešupės ledu vyras kirto valstybės sieną ir grįžo atgal.
Sulaikytas 44-erių Radviliškio rajono gyventojas teisinosi norėjęs pasidaryti įspūdingą asmenukę.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo dėl neatsargumo Šilgalių pasienio užkardoje buvo pradėta administracinė teisena. Už tokį pažeidimą įstatyme numatyta 70–140 eurų bauda. Atsižvelgdami, kad radviliškietis pažeidimą padarė pirmąkart, savo kaltę pripažino ir gailėjosi, pasieniečiai jam skyrė 35 eurų baudą.
Pasak pasieniečių, panašių sienos pažeidimo atvejų daugėja žiemą, kai upes ir ežerus sukausto ledas, o žmonės iš smalsumo ar dėl nuotraukos neteisėtai kerta valstybės sieną. Panašių incidentų nutinka ir su poledinės žūklės mėgėjais, kurie neįvertina tikrosios sienos linijos.
Tokie veiksmai kelia realų pavojų, nes geopolitiniu požiūriu ši teritorija yra jautri, o asmenys, patekę į Rusijos Kaliningrado sritį, gali sulaukti rimtų padarinių. Jų grąžinimas į Lietuvą gali užtrukti neapibrėžtą laiką.
Pasieniečiai primena, kad valstybės sienos linija vandens telkiniuose yra nustatyta pagal jų vidurio liniją, kurios kirtimas laikomas pažeidimu, net jeigu ir nebuvo išlipta į Rusijos krantą.
