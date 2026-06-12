Nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kuriame Vaitkus buvo įtariamas išniekinęs herbą

Tai BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Remiantis prokurorės nutarimu, kurį matė BNS, tyrimas nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Kaip rašoma dokumente, E. Vaitkus nepripažino išniekinęs herbą ir nurodė nežinantis, ar įrašus feisbuke paskelbė jis, nes prie jo paskyros gali prisijungti ir kiti asmenys.
Be to, E. Vaitkus teisėsaugai nurodė nesuprantantis, kokiu pagrindu pateiktas įtarimas, kadangi socialiniame tinkle publikuota medžiaga policijos ir prokuratūros anksčiau buvo pripažinta leistina.
Anot nutarimo, E. Vaitkaus paskyroje naudotą atvaizdą įvertinusi Lietuvos heraldikos komisija padarė išvadą, kad jo demonstravimas rodo nepagarbą valstybės herbui ir gali priešinti visuomenę, tačiau to nepakanka patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn.
Prokuratūros teigimu, E. Vaitkus galėjo pagrįstai manyti, kad atvaizdo naudojimas yra teisėtas, nes anksčiau jį pats buvo pateikęs įvertinti teisėsaugai ir gavęs atsakymą, jog dėl jo naudojimo nėra pagrindo pradėti net administracinio nusižengimo teisenos.
„Todėl E. Vaitkaus veiksmuose nenustačius vieno iš būtinųjų nusikalstamos veikos sudėties elementų – kaltės tiesioginės tyčios forma, jo baudžiamasis persekiojimas negali būti tęsiamas“, – rašoma nutarime.
Kaip pabrėžė prokuratūra, tai nereiškia, kad tokio atvaizdo viešas naudojimas yra teisėtas ar tinkamas. Teisėsaugos vertinimu, paveikslėlis ateityje turi būti nebenaudojamas.
Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą per 20 dienų dar gali būti skundžiamas vyriausiajam prokurorui.
Kaip rašė BNS, E. Vaitkus buvo įtariamas savo „Facebook“ paskyroje bent tris kartus viešai publikavęs paveikslėlį, kuriame vaizduojamas pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos herbas, į jį integruojant nacistinės Vokietijos simboliką primenančius ženklus.
E. Vaitkus šį procesą vadino politiniu susidorojimu ir pateiktus įtarimus siejo su skundais dėl esą neteisėtai ant Kauno policijos pastatų iškeltų Ukrainos vėliavų.
Prokuratūra praėjusią savaitę nutraukė ikiteisminį tyrimą ir dėl galimos pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Šis tyrimas buvo pradėtas, kai E. Vaitkus pernai lankydamasis Baltarusijoje teigė, kad Lietuva eina lietuvių ir valstybingumo naikinimo keliu, pareiškė prezidentą Gitaną Nausėdą esant išrinktu neteisėtai. Įtarimai tyrime niekam nebuvo pareikšti.
2024-ųjų prezidento rinkimuose E. Vaitkus surinko 7,31 proc. rinkėjų balsų ir liko penktas. Seimo rinkimuose jo vedamas Lietuvos liaudies partijos kandidatų sąrašas neįveikė 5 proc. rinkimų barjero – jį palaikė 2,64 proc. rinkėjų.
(be temos)
(be temos)