Nužudyto paramediko buvusiai sutuoktinei – nauji įtarimai

Anksčiau nužudytojo artimieji piktinosi teisėsaugos veiksmais tiriant minėtus padegimus, jie mano, kad, jei teisėsauga būtų juos išaiškinusi, žmogaus gyvybė galėjo būti išsaugota.
Ikiteisminiam tyrimui, kurį atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, vadovaujantis Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Lukas Krivickas priėmė sprendimą su minėtu tyrimu sujungti ikiteisminį tyrimą dėl automobilių padegimų, kuriais naudojosi M. S.
„Remiantis šiuo metu tyrime surinktais duomenimis, J. S. papildomai įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu organizavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 24 str. 4 d. ir 187 str. 2 d.)“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis didelio visuomenės atgarsio sulaukusio M. S. nužudymo Panevėžio rajone ikiteisminiam tyrimui, priėmė sprendimą šį tyrimą sujungti su ikiteisminiu tyrimu dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu
Trečiadienį Panevėžio apygardos teisme buvo nagrinėjami prokuroro L. Krivicko prašymai dėl kardomosios priemonės – suėmimo – termino pratęsimo J. Sadauskienei ir jos draugui Viliui Solkanui.
Pastarajam teismas suėmimą trijų mėnesių laikotarpiui jau pratęsė, sprendimą dėl J. Sadauskienės suėmimo teismas skelbs penktadienį. Moteriai suėmimą prašoma pratęsti dar trims mėnesiams.
Panevėžio apygardos teismas trečiadienį tenkino prokuratūros prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė paramediko M. S. nužudymo byloje įtariamajam V. Solkanui taikomą suėmimą.
„Teismas nusprendė suėmimą V. Solkanui pratęsti iki 2027 metų sausio 21 dienos“, – Eltai sakė Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja Jolita Gudelienė.
Nužudytojo buvusiai sutuoktinei J. Sadauskienei bei jos draugui V. Solkanui pareikšti įtarimai dėl nužudymo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
Šioje byloje buvo suimtas ir J. Sadauskienės tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas.
Rugpjūčio 6 d. jis buvo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomąsias priemones – 10 tūkst. eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
ELTA primena, kad paramediko M. S. kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Naujausi komentarai