 Panevėžio rajone degė sąvartynas

Panevėžio rajone degė sąvartynas

2026-05-26 09:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžio rajone pirmadienį kilo gaisras sąvartyne, pranešė ugniagesiai.

<span>Panevėžio rajone degė sąvartynas</span>
Panevėžio rajone degė sąvartynas / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.39 val. pranešta, kad Panevėžio rajone, Miežiškių seniūnijoje, Dvarininkų kaime, kilo gaisras sąvartyne.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė atliekos. Dėl labai didelio vėjo gaisras išplito visoje šiukšlių rietuvėje. Į rietuves atskiroje išbetonuotoje aikštelėje buvo sukrauti seni, susmulkinti baldai.

Lokalizavus gaisrą, kartu su ugniagesiais dirbo keturi įmonės traktoriai. Šiukšlės buvo perkastos ir perlietos vandeniu.

Gaisro metu išdegė apie 3 tūkst. kubinių metrų įvairių šiukšlių.

Gaisras užgesintas 21.32 val. 

Šiame straipsnyje:
Panevėžio rajonas
degė sąvartynas
gaisras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų