Paramediko mama prabilo apie sūnaus santykius su Justina Gaigalaite: buvo tarsi apsėstas

Z. Sadauskienė naujienų portalui „Lrytas“ pasakojo, kad sūnaus ir J. Sadauskienės draugystė užsimezgė Panevėžio miesto šventėje. Jie abu važiavo motociklais palydoje.
Anot jos, vėliau Justina iš bendrų pažįstamų sužinojo M. S. socialinių tinklų paskyras ir pati inicijavo bendravimą.
„Ji susirado sūnų per feisbuką, pradėjo rašyti ilgas žinutes, vieną po kitos, labai intensyviai rodė dėmesį, siūlė susitikti“, – „Lrytui“ pasakojo nužudyto paramediko mama.
Tačiau ji pastebėjo, kad nuo pradžių M. S. ir Justina buvo skirtingi žmonės: sūnus buvo abstinentas, nerūkė, o tuo metu būsimoji marčia ir rūkė, ir taurelės nevengdavo, tačiau per atkaklumą esą jį užkariavo. Vis dėlto Z. Sadauskienė tikino, kad M. S. ne kartą bandė nutraukti santykius su Justina, tačiau šiai vis prašant atleidimo pora vėl susitaikydavo.
Buvo tarsi apsėstas juodosios magijos
Motinos teigimu, viskas buvo gerai pirmuosius santuokos metus, kai gimė vaikai ir juos Justina pati maitino. Tačiau po šio laikotarpio viskas esą labai pašlijo, nes marti norėjo labiau linksmintis, o ne gyventi ramų šeimos gyvenimą.
Paramediko motina „Lrytui“ pasakojo ne kartą bandžiusi perspėti sūnų apie sudėtingus santykius su J. Gaigalaite. Anot jos, M. S. perspėdavo ir aplinkiniai.
„Tarsi kokios juodosios magijos įviliotas į voratinklį, iš kurio bandė ištrūkti, bet vis patikėdavo dviveide moterimi, jos atsiprašymais, pažadais nebegerti ir pasikeisti. O ji gerdavo net viena namuose – sūnus rasdavo tuščią tarą po pagalve ar paslėptą virtuvėje“, – kalbėjo pašnekovė.
M. S. mamai buvo pasakojęs, kad dėl alkoholio vartojimo Justina neteko darbo.
M. S. nužudymas sukrėtė visuomenę
Panevėžio rajone nužudyto paramediko M. S. istorija per itin trumpą laiką sukrėtė visą Lietuvą. Tai, kas iš pradžių atrodė kaip mįslingas jauno vyro dingimas, netrukus virto viena plačiausiai aptariamų pastarųjų mėnesių bylų. Per mažiau nei parą buvo pradėta intensyvi paieška, rastas automobilis, o vakare – ir paties vyro kūnas.
Apie M. S. dingimą pranešta pirmadienį (balandžio 20 d.). Viešojoje erdvėje skelbta, kad vyras išvyko dėl užsakymo, susijusio su batuto pristatymu. M. S. laisvalaikiu vertėsi batutų nuoma ir pristatymu į šventes, todėl toks išvykimas iš pirmo žvilgsnio neatrodė neįprastas. Vis dėlto netrukus artimieji suprato, kad kažkas ne taip.
Skelbta, kad prieš dingimą M. S. artimiesiems buvo pranešęs apie planą vykti į Panevėžio rajoną, kur esą reikėjo pristatyti batutą į vaikų šventę. Vėliau paaiškėjo, kad būtent ši aplinkybė tyrime tapo viena svarbiausių – buvo keliama versija, kad vyras galėjo būti išviliotas apgaulės būdu.
Artimiesiems sunerimti pakako kelių dalykų. Pirmiausia, jie negalėjo su juo susisiekti. Antra, pasak šeimos, toks elgesys M. S. buvo visiškai nebūdingas. Viešai akcentuota, kad jis buvo atsakingas, pareigingas žmogus, dviejų vaikų tėvas, todėl pradingti be jokio paaiškinimo jam nebuvo būdinga.
Netrukus į paieškas įsitraukė ne tik artimieji, bet ir bendruomenė. Socialiniuose tinkluose ėmė plisti įrašai apie dingusį GMP darbuotoją, pagalbos prašymu dalijosi kolegos ir pažįstami. Žinia sparčiai pasklido ir už Panevėžio ribų.
Svarbi ir dar viena detalė, vėliau ne kartą minėta viešojoje erdvėje: artimieji teigė, jog pastebėta, kad batutą esą užsakiusio asmens socialinio tinklo anketa buvo ištrinta. Šios aplinkybės tyrimo pradžioje tik dar labiau stiprino įtarimus, kad dingimas gali būti ne atsitiktinis.
Pirmadienio vakarą paieška vis labiau plėtėsi. Žinia apie dingusį paramediką plito socialiniuose tinkluose, prie pagalbos prašymų jungėsi tiek M. S. kolegos, tiek žmonės, kurie jo asmeniškai net nepažinojo.
Intensyvi paieška ir vis daugiau nerimo ženklų
Antradienis (balandžio 21 d.) tapo lūžio diena. Būtent tada paieška tapo itin intensyvi, o teisėsaugos veiksmai leido suprasti, kad dingimo aplinkybės vertinamos kaip labai rimtos.
Buvo pranešta, kad į paieškas įtrauktos didelės pajėgos. Dirbo policijos pareigūnai, buvo pasitelkti pasieniečiai, sraigtasparnis. Pareigūnai taip pat kreipėsi į visuomenę, prašydami pateikti vaizdo registratorių įrašus ir kitą informaciją, kuri galėtų padėti nustatyti M. Sadausko judėjimo kryptį ir aplinkybes.
Viešojoje erdvėje tuo metu pradėta plačiau kalbėti ir apie patį tariamą batuto užsakymą. Skelbta, kad vietovėje, į kurią vyras neva turėjo vykti, tokio darželio ar šventės išvis nebuvo. Būtent ši detalė tapo viena iš labiausiai aptariamų – pradėta kelti versija, kad tariamas užsakymas galėjo būti tik priedanga.
Tą pačią dieną paieškose pasiektas reikšmingas proveržis – rastas M. S. priklausęs automobilis.
Kaip buvo skelbta, jis aptiktas nuošalesnėje vietovėje, netoli Panevėžio rajono kaimų apylinkių. Automobilio radimas smarkiai pakeitė situaciją. Po šio radinio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo.
Tai reiškė, kad dingimas jau nebebuvo vertinamas kaip įprasta paieška. Tyrimo kryptis pasisuko į galimo nusikaltimo pusę.
Įtarimai dėl buvusios sutuoktinės viešojoje erdvėje pasirodė dar iki kūno radimo
Dar iki oficialaus patvirtinimo apie kūno radimą viešumoje pasirodė M. S. artimųjų įtarimai, nukreipti į buvusią vyro sutuoktinę. Skelbta, kad tarp buvusių sutuoktinių vyko įtemptas skyrybų procesas, buvo nesutarimų dėl vaikų ir kitų šeimos klausimų.
Viešai buvo kalbama ir apie ankstesnius konfliktus. M. Sadausko artimieji teigė, kad šeimoje būta didelės įtampos, o buvusios sutuoktinės atžvilgiu anksčiau jau buvo kilę rimtų įtarimų dėl kitų incidentų.
Policija vėliau patvirtino, kad prieš kurį laiką buvo pradėtas tyrimas dėl padegtų automobilių, tačiau jis buvo sustabdytas, nenustačius pakankamai duomenų. Spaudos konferencijoje prokuratūra nurodė, kad ir šios aplinkybės dar bus vertinamos.
Kol kas svarbu pabrėžti, kad viešojoje erdvėje artimųjų išsakytos versijos nėra tas pats, kas oficialiai patvirtinti tyrimo duomenys. Vis dėlto jos aiškiai rodė, kad šeima nuo pat pradžių dingimą vertino kaip galimai smurtinį ir planuotą.
Didžiausias ir tragiškiausias lūžis įvyko antradienio vakarą. Apie pusę septynių vakaro teisėsauga pranešė, kad dingusio GMP darbuotojo M. S. paieška nutraukiama, nes rastas jo kūnas.
Policijos duomenimis, apie 18 val. Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, sodyboje, rastas mirusio vyro, gimusio 1995 metais, kūnas. Iš pradžių buvo skelbiama apie du sulaikytus įtariamuosius, vėliau paaiškėjo, kad jų yra trys.
Trečiadienio spaudos konferencija: teisėsauga atskleidė naujas detales
Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje Panevėžio apskrities vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis ir Panevėžio apskrities VPK viršininkas Darius Pliavga pateikė daugiau informacijos apie tyrimo eigą.
Paaiškėjo, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl trijų nusikalstamų veikų: tyčinio nužudymo, neteisėto laisvės atėmimo ir neteisėto disponavimo ginklu. Tai reiškia, kad bylos aplinkybės vertinamos dar sunkiau, nei buvo manyta iš pradžių.
Spaudos konferencijoje D. Pliavga pareiškė užuojautą M. S. artimiesiems ir pabrėžė bendruomenės indėlį į paieškas.
„Su prokuratūra reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems. Dėkojame Panevėžio bendruomenei, kuri buvo vieninga, paieškos veiksmai buvo vykdomi tiek ant žemės, vėliau pasitelkėme ir sraigtasparnį“, – sakė jis.
Pareigūnas taip pat paaiškino, kad paieška vėliau buvo sukoncentruota į tam tikrą teritoriją, kur gavus papildomų duomenų ir buvo rastas kūnas. Kitaip tariant, kūną padėjo surasti ne įtariamieji, o patys teisėsaugos pareigūnai, vykdydami aktyvius paieškos veiksmus.
Kūnas buvo paslėptas, jį teko atkasti
Vienos labiausiai sukrėtusių detalių paaiškėjo būtent spaudos konferencijos metu. Pareigūnai nurodė, kad M. S. kūnas buvo paslėptas sodybos teritorijoje. Policijos vadovas sakė paprastai: „Atkasėme ir suradome.“
Prokuroro duomenimis, kūnas buvo suvyniotas į batutą. Be to, sodyboje rasti batuto likučiai, kuriuos, kaip įtariama, galėjo būti mėginta deginti. Kol kas nėra oficialiai patvirtinta, ar tai buvo tas pats batutas, kurį M. S. galimai vežė pagal tariamą užsakymą, tačiau ši aplinkybė akivaizdžiai vertinama tyrime.
Prokuroras taip pat nurodė, kad mirtis buvo smurtinė. Vis dėlto tiksli mirties priežastis turėtų paaiškėti tik gavus teismo medicinos ekspertų išvadas. Kol kas teisėsauga neatskleidžia, ar vyras buvo nušautas, sumuštas ar kitaip mirtinai sužalotas.
Dar viena svarbi detalė – įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Prokuratūra teigė, kad jį jau apžiūrėjo ekspertai, tačiau tik po ekspertizės paaiškės, koks tai ginklas, kam jis priklausė ir ar juo galėjo būti padaryti nusikaltimai.
Būtent dėl to tyrimas atliekamas ir dėl neteisėto disponavimo ginklu. Tai rodo, kad pareigūnai mato pagrindą vertinti ne tik patį nužudymą ir galimą pagrobimą, bet ir ginklo panaudojimo ar laikymo aplinkybes.
Sulaikyti trys asmenys
Trečiadienį oficialiai patvirtinta, kad šioje byloje sulaikyti trys asmenys – du vyrai ir moteris. Prokuroras nurodė, kad moteris yra buvusi M. S. sutuoktinė. Viešojoje erdvėje ji įvardijama kaip J. Gaigalaitė, anksčiau prisistačiusi Justina Sadauskiene.
Du iš jų anksčiau buvo teisti, o jų teistumai dar nėra išnykę. Prokuroras nurodė, kad vienas anksčiau teistas už nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, kitas – už vairavimą esant neblaiviam.
Artimiausiu metu sulaikytiesiems turi būti įteikti pranešimai apie įtarimus. Po apklausų bus sprendžiama dėl kardomųjų priemonių, neatmetama, kad gali būti prašoma skirti suėmimą.
Taip pat paaiškėjo, kad vienas asmuo sulaikytas sodyboje, kiti – kitose Panevėžio rajono vietose. Visi sulaikytieji yra pilnamečiai.
Buvusi sutuoktinė – žinoma sportininkė
Ši byla sulaukė dar didesnio visuomenės dėmesio ir dėl to, kad viena iš įtariamųjų yra viešumoje žinoma sportininkė.
Skelbiama, kad J. Gaigalaitė yra Europos kultūrizmo ir fitneso čempionė, taip pat minima kaip viena ryškesnių šios srities sportininkių.
Apie ją viešai pasisakė ir treneris Arvydas Mickus, teigęs, kad žinia jį pribloškė.
„Žinoma, pribloškė, šokas. Dar pirmadienį su ja susirašėme, aptarėme planus, tolimesnį pasirengimą sezonui, varžyboms“, – sakė jis.
Treneris taip pat sportininkę apibūdino kaip disciplinuotą ir pareigingą atletę:
„Pasakysiu atvirai, ją galiu apibūdinti tik iš teigiamos pusės – disciplinuota, pareiginga, atsakinga.“
Šis kontrastas tarp viešo sportininkės įvaizdžio ir dabartinių įtarimų tapo viena labiausiai aptarinėjamų istorijos dalių.
Galimas motyvas – asmeniniai nesutarimai
Paklaustas apie galimą nusikaltimo motyvą, prokuroras nurodė, kad pirminėje tyrimo stadijoje pagrindinė versija išlieka asmeninio pobūdžio nesutarimai.
„Asmeninio pobūdžio nesutarimai“, – trumpai spaudos konferencijoje sakė prokuroras.
Tai kol kas vienintelė oficialiai įvardyta motyvo kryptis.
Tokio pobūdžio formuluotė leidžia manyti, kad pareigūnai tyrimą sieja su asmeniniais santykiais, konfliktais ar šeimos aplinkybėmis, tačiau kol įtariamieji nėra išsamiai apklausti, teisėsauga nenori skelbti daugiau detalių.
Viešojoje erdvėje M. S. artimieji kalbėjo apie sudėtingą skyrybų procesą, konfliktus dėl vaikų, finansinių klausimų ir anksčiau kilusias įtampas. Tačiau kol kas šios aplinkybės turi būti atskirtos nuo to, ką oficialiai patvirtina tyrimas.
Aplinkybės prieš dingimą vis dar kelia daug klausimų
Vienas svarbiausių neatsakytų klausimų – kaip tiksliai M. S. buvo išviliotas ir kas vyko nuo jo išvykimo iki kūno radimo. Viešumoje daug dėmesio sulaukė versija apie tariamą batuto užsakymą į vaikų darželio šventę.
Skelbta, kad vietovėje, kur toks pristatymas esą turėjo vykti, jokio nurodyto darželio nėra, o pats užsakymas galėjo būti netikras.
Tai leidžia kelti versiją, kad batuto pristatymas buvo tik pretekstas suvilioti M. S. į konkrečią vietą. Kol kas teisėsauga to tiesiogiai nepatvirtino, tačiau aišku, kad ši aplinkybė vertinama tyrime.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad M. S. artimieji nuo pat pradžių jo dingimą siejo su pagrobimo versija, o vėliau buvo pradėtas ir tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo. Tai rodo, kad pareigūnai mato pagrindą manyti, jog vyras kurį laiką galėjo būti laikomas prieš savo valią.
Kolegų žodžiai ir prisiminimai
Po žinios apie M. S. mirtį greitosios medicinos pagalbos tarnyba paskelbė jautrią užuojautos žinutę.
Joje pabrėžta, kad netektis skaudi ne tik šeimai, bet ir visai GMP bendruomenei. Kolegų žinutėje M. S. apibūdintas kaip žmogus, kurio atminimą lydės šviesūs prisiminimai.
Po šiuo įrašu taip pat pasirodė svarbi informacija apie psichologinę pagalbą kolegoms ir artimiesiems. Viešai buvo paskelbtas Psichologinių krizių pagalbos centro kontaktas, siūlyta kreiptis dėl nemokamos psichologinės pagalbos, individualių konsultacijų, grupinių užsiėmimų ir kitų paslaugų.
Apie M. S. jautriai kalbėjo ir jo artima bičiulė. Ji prisiminė jį kaip žmogų, kuris mylėjo savo darbą, žmones aplink save, visada buvo pasiruošęs padėti, mėgo adrenaliną, gamtą, motociklus, o kolegoms ir draugams mokėdavo suteikti palaikymo. Jos žodžiais, „jis labai mylėjo savo darbą, žmones aplink“, o šeimai dabar labiausiai reikia rimties ir supratimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)