Pasieniečiai grąžino į Rusiją iš Kaliningrado srities Nemunu atplaukusį vyrą

Taip BNS patvirtino VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
„Jis buvo sulaikytas (...) ir buvo apklausiamas. Tuo metu nebuvo (pradėto – BNS) jokio ikiteisminio tyrimo“, – nurodė G. Mišutis.
Jo duomenimis, asmuo yra 68-erių metų amžiaus Rusijos pilietis.
Pirmasis apie tai pranešė „Lrytas“ naujienų portalas. Jam vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas raštu nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobsčio, tačiau bus išsiųstas atgal į Rusiją.
„Šis vyras dabar jau laikomas neįleistu į Lietuvą ir grąžintas į Rusiją pagal tas pačias procedūras, kaip asmenys neįleidžiami iš Baltarusijos“, – BNS netrukus patvirtino G. Mišutis.
VSAT atstovo žiniomis, asmuo buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybėje apie 13.50 val. ir grąžintas per Panemunės kontrolės punktą po 19 valandos.
„Duomenų apie jam kilusias grėsmes ar ypatingą statusą ir galimą priėmimą į Europos Sąjungą nebuvo, į pažeidžiamų asmenų kategoriją jis neįtrauktas. (…) Buvo priimtas sprendimas šito asmens neįleisti“, – pažymėjo VSAT atstovas.
Jo teigimu, vyras buvo grąžintas pasirūpinus sveikata, kad po plaukimo būtų sausais drabužiais.
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