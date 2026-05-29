 Pasienietė įtariama bute smurtavusi prieš vyrą

Pasienietė įtariama bute smurtavusi prieš vyrą

2026-05-29 13:09
BNS inf.

Vilniuje esančiuose namuose kilus konfliktui Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnė sukėlė fizinį skausmą vyrui, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Pasienietė įtariama bute smurtavusi prieš vyrą</span>
Pasienietė įtariama bute smurtavusi prieš vyrą / Asociatyvi D. Labučio/ELTOS nuotr.

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