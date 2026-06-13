 Pasvalyje parduotuvėje nukentėjo nepilnametis

Pasvalyje parduotuvėje nukentėjo nepilnametis

2026-06-13 09:02
BNS inf.

Pasvalyje parduotuvės savitarnos kasų skyriuje nukentėjo nepilnametis.

Policija
Policija / BNS nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas, penktadienį parduotuvėje, esančioje Vilniaus gatvėje, nukentėjo nepilnametis.

Apie 15.40 val. parduotuvės savitarnos kasų skyriuje vyras, gimęs 1990-aisiais, sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui, gimusiam 2009 metais.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.

Apie įvykį policijai pranešė vyras, gimęs 1988 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.

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