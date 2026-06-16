Pleškėjo buto durys: sulaikytas girtas įtariamasis

Gaisro metu Kuršėnuose aprūko laiptinės sienos, greta esančių butų durys. Nuostolis nustatinėjamas.
2000 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 1,43 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Šiaulių rajone buvo sulaikytas vyras, padegęs buto duris, antradienį pranešė policija.
Gaisro metu Kuršėnuose aprūko laiptinės sienos, greta esančių butų durys. Nuostolis nustatinėjamas.
2000 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 1,43 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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