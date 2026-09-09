 Po klausimo „ar parduodate savo automobilį?“ moteris prarado daugiau nei 11 tūkst. eurų

Po klausimo „ar parduodate savo automobilį?“ moteris prarado daugiau nei 11 tūkst. eurų

2026-09-09 17:20 klaipeda.diena.lt inf.

Trys asmenys bus teisiami dėl to, kad Raseinių rajone pavogė iš moters mokėjimo kortelę ir pasinaudodami ja išleido daugiau nei 11 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai.

<span>Po klausimo „ar parduodate savo automobilį?“ moteris prarado daugiau nei 11 tūkst. eurų</span>
Po klausimo „ar parduodate savo automobilį?“ moteris prarado daugiau nei 11 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaltinamojo akto duomenimis, 2025 metų gegužę į nukentėjusiosios namus galimai atvyko du vyrai. Vienam iš jų kalbinant moterį ir teiraujantis, ar ji neparduoda kieme stovinčio automobilio, kitas galimai pateko į gyvenamąjį namą ir iš piniginės paėmė mokėjimo kortelę, kurią kartu su mokėjimo kortelės PIN kodu vėliau galimai perdavė kitoms dviem kaltinamosioms.

Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, svetima mokėjimo kortele atsiskaitė prekybos vietose ir išgrynino pinigų. Finansinės operacijos galimai buvo atliekamos Kaune, Kauno rajone, Vilniuje ir Klaipėdoje, suvedant PIN kodą arba atsiskaitant bekontakčiu būdu.

Visi trys asmenys kaltinami sukčiavimu, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sistemos, neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis bei neteisėtu elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimu.

Kaltinamieji anksčiau teisti, du iš jų pripažinti recidyvistais, o vienas šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.

Šiame straipsnyje:
Raseinių rajonas
vagystė
banko kortelė
prarasti pinigai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų