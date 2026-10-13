Prasidėjus šildymo sezonui – ugniagesių perspėjimas gyventojams

Departamento direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Aginto teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5,3 tūkst. gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti.
Pasak jo, dauguma per nelaimes žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausia gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu.
„Net 70 proc. žmonių žuvo kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose. Didžioji dalis prarado savo gyvybes tamsiu paros metu – nuo 20 val. vakaro iki 4 val. ryto“, – antradienį žurnalistams sakė K. Agintas.
Anot PAGD direktoriaus pavaduotojo, vidutinis gaisruose žūstančių žmonių amžius siekia 65 metus.
Tarp pagrindinių gaisrų priežasčių jis įvardijo neatsargų rūkymą lovoje, neatsargų elgesį su ugnimi, netinkamą šildymo prietaisų priežiūrą, elektros prietaisų gedimus ir elektros instaliacijos perkrovas.
„Tai yra vienos iš tokių pagrindinių priežasčių, kurios kasmet kartojasi“, – sakė PAGD atstovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad 2026 m. sausis buvo tragiškiausias per pastaruosius du dešimtmečius – gaisruose žuvo 18 žmonių.
„Tai (…) vidutiniškai vos ne kas antrą dieną prarandama žmogaus gyvybė sausio mėnesį“, – kalbėjo K. Agintas.
Anot PAGD atstovo, kai kuriais atvejais aplinkinių pateikta informacija leidžia įtarti, kad prieš gaisrą galėjo būti vartojamas alkoholis, o tai taip pat galėjo turėti įtakos nelaimėms.
„Tikrai turime ne vieną atvejį, kai, pagal aplinkinių (suteiktą – ELTA) informaciją, prieš gaisrą, kai žūsta žmonės gaisro metu, (...) buvo galimai vartojamas alkoholis. Tai galėjo irgi turėti įtakos gaisro kilimui“, – tikino jis.
PAGD atstovas ragino gyventojus atsakingai elgtis su ugnimi, tinkamai prižiūrėti šildymo įrenginius ir pasirūpinti tais, kuriems pagalbos reikia labiausiai.
ELTA primena, kad birželį Seimas pritarė šilumos sezono pradžią ir pabaigą įtvirtinti įstatymu – turintiems automatizuotus šilumos punktus jis truks nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.
Tokių punktų neįsirengusių pastatų šildymas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo šią savaitę.
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