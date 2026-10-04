Prie apvirtusio keturračio – negyvas vyras

Kaip praneša policija, spalio 4 d. apie 17.49 val. Buožėnų kaimo ribose rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis.
Šalia transporto priemonės rastas apie 50–55 metų amžiaus vyro kūnas.
Nelaimės aplinkybes aiškinasi policija.
Sekmadienio vakarą Telšių rajone rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis, šalia jo aptiktas mirusio vyro kūnas.
Kaip praneša policija, spalio 4 d. apie 17.49 val. Buožėnų kaimo ribose rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis.
Šalia transporto priemonės rastas apie 50–55 metų amžiaus vyro kūnas.
Nelaimės aplinkybes aiškinasi policija.
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