Prie namo – žiauri egzekucija: po smūgių į kojas, krūtinę ir galvą – mirtis

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, bylos duomenimis, pernai rugpjūtį Prienų rajone, šalia namo, kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusįjį.
Nustatyta, kad vyrai nukentėjusiajam rankomis ir kojomis ne mažiau kaip du kartus sudavė į kojas, krūtinę bei ne mažiau kaip vienuolika kartų smūgiavo į galvą. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis mirė.
Kauno apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuroras Vytautas Gataveckas, tyrimą atliko Alytaus apskrities policijos kriminalistai.
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