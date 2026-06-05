 Prie namo – žiauri egzekucija: po smūgių į kojas, krūtinę ir galvą – mirtis

Prie namo – žiauri egzekucija: po smūgių į kojas, krūtinę ir galvą – mirtis

2026-06-05 14:58
BNS inf.

Kauno apygardos teismas Gediminui Jagminui ir Dainiui Mišeikai penktadienį skyrė atitinkamai dvylika ir vienuolika metų laisvės atėmimo bausmes, pripažinęs juos kaltais dėl nužudymo.

<span>Prie namo – žiauri egzekucija: po smūgių į kojas, krūtinę ir galvą – mirtis</span>
Prie namo – žiauri egzekucija: po smūgių į kojas, krūtinę ir galvą – mirtis / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, bylos duomenimis, pernai rugpjūtį Prienų rajone, šalia namo, kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusįjį.

Nustatyta, kad vyrai nukentėjusiajam rankomis ir kojomis ne mažiau kaip du kartus sudavė į kojas, krūtinę bei ne mažiau kaip vienuolika kartų smūgiavo į galvą. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis mirė.

Kauno apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuroras Vytautas Gataveckas, tyrimą atliko Alytaus apskrities policijos kriminalistai.

Šiame straipsnyje:
Prienų rajonas
muštynės
smūgiai į galvą
nuosprendis

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