Iš privataus namo kiemo pavogtas brangus automobilis

1983 metais gimęs vyras policijai antradienio popietę pranešė, kad buvo įsibrauta į privataus gyvenamojo namo kiemą ir pavogtas automobilis. Turtinė žala – 20 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Panevėžio rajone, Staniūnų kaime, antradienį pavogtas automobilis „Ford F150 Raptor“, trečiadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.
1983 metais gimęs vyras policijai antradienio popietę pranešė, kad buvo įsibrauta į privataus gyvenamojo namo kiemą ir pavogtas automobilis. Turtinė žala – 20 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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