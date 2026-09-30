 Prokuratūra: Lietuvos muftijus įtariamas dėl prekybos žmonėmis

Prokuratūra: Lietuvos muftijus įtariamas dėl prekybos žmonėmis

2026-09-30 15:33
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis.

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Prokuratūra: Lietuvos muftijus įtariamas dėl prekybos žmonėmis / Asociatyvi magnific nuotr.

Apie įtarimus R. Jakubauskui Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

„Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl, įtariama, prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.

Įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir Jūsų paklausime minimas asmuo (R. Jakubauskas – ELTA) bei 2 juridiniams asmenims“, – nurodė prokuratūros atstovė.

Anot G. Vitkauskaitės-Šatkauskienės, nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.

Šiame straipsnyje:
prekyba žmonėmis
muftijus
Generalinė prokuratūra
musulmonai

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