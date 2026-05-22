 Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

2026-05-22 18:12
BNS inf.

 Rietavo savivaldybėje, Sauslaukio kaime, penktadienį žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis</span>
Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis / A. Vaitkevičiaus/BNS nuotr.

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Komentarai

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vienu debilu mažiau...
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-1
realiai
Sala herojam.
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Aciu Dievui, vienu svolociu hoholu bus ant durnos Lietuvos maziau. Stipk nacistine Hohliandija - Lietuvos asilu pinigu vagie.
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-3
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