Sadauskienės advokatas įvardijo, kas jam užkliuvo

Nuo paramediko M. S. nužudymo praėjo pusmetis. Visą šį laiką įtariamąją gynęs advokatas Vaidotas Sviderskis nuo šiol dirbs ne vienas.
Tiesa, advokatų skaičius padvigubėjo dėl to, kad įtariamajai pareikšti nauji įtarimai. Prokuroras prijungė dar vieną ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
Tai dvejų metų senumo neištirta istorija dėl padegtų automobilių, kuriais naudojosi nužudytasis M. S. J. Sadauskienei pareikšti papildomi įtarimai dėl padegimo organizavimo.
„Prokuroras prašo trijų mėnesių, o mes prašome, kad yra eilė alternatyvių priemonių, kuriomis galima pasiekti baudžiamojo proceso tikslus“, – aiškino V. Sviderskis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Advokatas taip pat kritikavo Lietuvoje taikomus ilgus suėmimo terminus.
„Labai liūdna, bet Lietuva yra labai blogoje vietoje, lyginant su Europos Sąjungos šalimis. Pas mus vyraujanti tradicija yra ta, kad suėmimo terminai labai ilgi“, – kalbėjo įtariamosios advokatas Vytautas Sirvydis.
Suėmimo terminus pratęsti siekiantis prokuroras Lukas Krivickas buvo įsitikinęs, kad tam išlikę visi pagrindai.
„Bėgs, slėpsis arba darys naujas nusikalstamas veikas“, – teigė jis.
Dėl M. S. nužudymo liko du pagrindiniai įtariamieji – buvusi žmona J. Sadauskienė ir jos draugas Vilius Solakanas. Pastarajam teismas suėmimą jau pratęsė dar trims mėnesiams.
Dėl J. Sadauskienės suėmimo apygardos teismas nutartį skelbs kitą savaitę. Įtariamosios pozicija nesikeičia – ji savo kaltę neigia.
LNK.LT primena, kad 31-erių paramedikas M. S. nužudytas paskutinėmis balandžio dienomis. Jo kūnas su šautine žaizda galvoje, įvyniotas į batutą, buvo rastas užkastas prie namo pamatų sodyboje Panevėžio rajone.
Sodybos savininkas, t. y. įtariamojo V. Solakano tėvas, taip pat yra įtariamasis šioje byloje. Tiesa, jis nelaikomas pagrindiniu įtariamuoju, todėl buvo paleistas į laisvę už užstatą.
Paramedikas dingo išvykęs į Panevėžio rajoną išnuomoti batuto esą darželio šventei. Vėliau paaiškėjo, kad užsakymas buvo fiktyvus.
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