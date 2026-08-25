Šalčininkų rajone dingo vyras: policija prašo visuomenės pagalbos

Išeidamas vyras vilkėjo tamsiai mėlyną megztinį arba tamsiai žalią ar chaki spalvos džemperį, mūvėjo tamsiai mėlynas ar žalias sportines kelnes, avėjo tamsiai mėlynus sportbačius.
Policija prašo visuomenės pagalbos – asmenų, mačiusių ieškomą Pavelą Kulešą ar turinčius bet kokios informacijos apie jo galimą buvimo vietą, prašoma apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Darių Čibirą, tel. +370 618 52978, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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