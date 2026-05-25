Šalčininkų rajone – sujudimas dėl savadarbės skraidyklės

Anot pranešimo, šeštadienio vakare Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai sulaukė Karinių oro pajėgų užklausos, ar oro erdvėje tarp Purvėnų, Eišiškių ir Mantviliškių Šalčininkų rajone nestebima skrendančio objekto, tikėtina, drono.
Netrukus vaizdo stebėjimo operatoriai pastebėjo valstybės sienos link skrendantį bepilotį orlaivį.
Pasieniečiams panaudojus dronų užkardymo įrangą, objektas ėmė judėti link Eišiškių pasienio kontrolės punkto. Į tikėtiną jo nusileidimo vietą skubiai išvyko pasienio sargyba. Po keliolikos minučių pasieniečiai dar kartą panaudojo antidroną, kol galiausiai skraidyklė Dumblės kaimo apylinkėse nukrito.
Apžiūrėję vietovę, apie 500 metrų nuo valstybės sienos VSAT pareigūnai aptiko savadarbę skraidyklę be krovinio. Atsitrenkusi į žemę ji stipriai nukentėjo.
Atlikę detalų vietovės patikrinimą, VSAT pareigūnai bepilotį orlaivį nugabeno į Purvėnų pasienio užkardą.
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