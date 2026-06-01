Šalies mokyklos sulaukė grasinančių laiškų: pranešimų skaičius nuolat auga

Kaip pranešė Policijos departamentas, šį rytą šalies mokyklas pasiekė elektroniniai laiškai apie galimus grasinimus. Pirmadienio rytą buvo skelbta, kad policija gavo apie 40 pranešimų, popiet pranešimų skaičius išaugo iki 230, anot pareigūnų, šis skaičius nuolat auga, tačiau kol kas jokių įtartinų daiktų mokyklose nerasta.
„Informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome“, – anksčiau teigė Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims pareigūnai rekomenduoja apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policija prašo mokyklų administracijų tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą, o gyventojų išlikti budriems.
Jei kyla bet kokių klausimų, policija ragina konsultuotis policijos informacijos telefonu +370 700 60 000.
Savo ruožtu Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paantrino, kad realios grėsmės neįžvelgiama.
Šiandien prasidėjo valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesija – abiturientai laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.
Anot NŠA, elektroniniai laiškai apie galimus grasinimus gauti vykstant egzamino antrai daliai.
„Lietuvos policija tikrina ir analizuoją turimą informaciją, tačiau kol kas realios grėsmės neįžvelgiama mokiniai yra saugūs ir tęsia egzaminą įprastai.
Dėkojame Lietuvos policijai už operatyvumą. Nacionalinė švietimo agentūra kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasiruošusi įvairiems scenarijams sesijos metu, jog užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą“, – informavo NŠA.
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