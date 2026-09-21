 Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo tris pareigūnus

Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo tris pareigūnus

2026-09-21 08:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šiauliuose sekmadienį sulaikant vyrą, šis sužalojo tris policininkus.

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<span>Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo tris pareigūnus</span>
Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo tris pareigūnus / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, 18.30 val. Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, sulaikant viešąją tvarką pažeidusį vyrą (gim. 1988 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1997 m.), pareigūną (gim. 2002 m.) ir pareigūną (gim. 1991 m.).

Pastarieji, jiems suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai.

Neblaivus (1,72 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams.

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