Šiauliuose neblaivus vyras sužalojo tris pareigūnus

Policijos departamento duomenimis, 18.30 val. Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, sulaikant viešąją tvarką pažeidusį vyrą (gim. 1988 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1997 m.), pareigūną (gim. 2002 m.) ir pareigūną (gim. 1991 m.).
Pastarieji, jiems suteikus medicininę pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
Neblaivus (1,72 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams.
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