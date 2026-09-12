 Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis

Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis

2026-09-12 09:56
BNS inf.

Vagys Šiauliuose pavogė 12 tūkst. eurų vertės automobilį, praneša miesto policija.

<span>Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis</span>
Šiauliuose pavogtas 12 tūkst. eurų vertės automobilis / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

Įmonei priklausantis automobilis „Mercedes Benz E200“ pavogtas iš aptvertos stovėjimo aikštelės.

Pasak pareigūnų, vagystė įvykdyta tarp birželio 22 ir rugsėjo 7 dienos, o pareiškimas gautas penktadienį.

Šiame straipsnyje:
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