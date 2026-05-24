Skirtinguose Lietuvos miestuose – stambios vagystės

Teisėsaugos duomenimis, šeštadienį, apie 14 val., Mažeikiuose, Laižuvos gatvėje, pastebėta, jog išdaužus pirmo aukšto lango stiklą iš patalpų pavogtas nešiojamojo kompiuterio krepšys. Jame buvo apie 20 tūkst. eurų bei du nešiojamieji kompiuteriai.
Panašiu metu pranešta apie didelę vagystę Panevėžio rajone, Akmenių kaime. Nurodoma, kad laikotarpiu nuo praėjusio sekmadienio iki šeštadienio, išlaužus sodybos namo duris, pavogtas televizorius, metalinė židinio kapsulė, orkaitė, kaitlentė, šilumos siurblio blokai bei kiti buities daiktai. Iš ūkio pastato taip pat dingo traktorius-žoliapjovė, benzininis pjūklas bei oro kompresorius. Nukentėjusieji žalą įvertino per 14 tūkst. eurų.
Dar vienas įsilaužimas užfiksuotas sostinėje, Vingrių gatvėje. Teisėsaugos duomenimis, laikotarpiu nuo penktadienio iki šeštadienio, išlaužus lango rėmą, iš buto pavogtas nešiojamasis kompiuteris, juvelyriniai dirbiniai bei 7 tūkst. JAV dolerių. Tiksli nuostolio suma dar nustatinėjama.
Dėl visų šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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