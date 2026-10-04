 Socialinės globos namuose – kraupus radinys

Socialinės globos namuose – kraupus radinys

2026-10-04 10:32
BNS inf.

Socialinės globos namuose Pakruojo rajone šeštadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.

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<span>Socialinės globos namuose – kraupus radinys</span>
Socialinės globos namuose – kraupus radinys / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Anot pranešimo, spalio 3 d. apie 9.18 val. Linkavičių kaime, socialinės globos namuose, rastas mirusio vyro (gimęs 1962 metais) kūnas be išorinių sužalojimų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
socialinės globos namai
negyvas žmogus
negyvas vyras

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