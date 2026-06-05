Sūduvos gimnazijoje peiliu moksleivius sužalojęs paauglys išleistas iš ligoninės

Tai Eltai patvirtino Kauno apygardos prokuratūros atstovė Milda Rimkė.
„Asmuo, įtariamas peiliu sužalojęs kitus asmenis, yra išleistas iš gydymo įstaigos. Jam pareikštas įtarimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 138 straipsnio 2 dalies 5 punktą“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Minėtame BK straipsnyje nurodoma, kad tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Pagal įstatymus, nepilnamečiams gresia švelnesnės bausmės.
Kaip teigė prokuratūros atstovė M. Rimkė, peiliu jaunuolius gimnazijoje sužalojęs nepilnametis pripažįsta savo kaltę.
„Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta įtariamojo pozicija dėl įvykio – jis pripažįsta savo kaltę“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Peiliu kitus jaunuolius sužalojęs nepilnametis į ligoninę buvo paguldytas iš karto po išpuolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje balandžio 28 d.
Tądien, apie 7.50 val., buvo gautas pranešimas, kad Marijampolės Sūduvos gimnazijoje mokinys, gimęs 2009 metais, peiliu sužalojo moksleivę, gimusią 2010 metais, moksleivę, gimusią 2007 metais ir moksleivį, gimusį 2007 metais.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis tuomet sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu dūrė bent po kelis kartus, o vaikinui – vieną kartą. Tiesa, pasak prokuroro, smūgiuota ne į gyvybiškai svarbias kūno vietas.
„Bent po keletą (dūrių – ELTA) mergaitės patyrė, vaikinas, panašu, vieną. (...) Tai nebuvo gyvybei itin reikšmingos kūno vietos – nugaros sritys, petys, ranka“, – apie jaunuolių patirtus sužalojimus antradienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo D. Jakutis.
Anot prokuroro, jaunuoliai patyrė durtinio-pjautinio tipo sužalojimus. Moksleiviai buvo sužaloti daugiafunkciniu įrankiu, kurio sudėtyje yra ir peilio geležtė.
Anot D. Jakučio, sulaikytas asmuo yra Sūduvos gimnazijos II klasės moksleivis, nukentėjusieji taip pat yra tos pačios ugdymo įstaigos I ir IV klasių moksleiviai.
Prokuroras patvirtino, kad peiliu moksleivius sužalojęs jaunuolis buvo su juodos spalvos medicinine kauke.
Kaip portalui „Delfi“ sakė Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė, jaunuolius sužalojęs moksleivis galimai sirgo depresija.
Gimnazijoje po incidento vienai dienai buvo nutrauktas ugdymo procesas.
(be temos)