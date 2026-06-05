Suklastojęs dokumentus ir bendrijos pirmininku tapęs baltarusis siekė pasisavinti sukauptas lėšas

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, teismas gegužės 28-osios sprendimu paliko galioti Alytaus apylinkės teismo vasario apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo vyras pripažintas kaltu ir jam paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė.
Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka.
Baudžiamosios bylos duomenimis, praėjusių metų balandį A. Emšanovas suklastojo vienos Druskininkų daugiabučio namo savininkų bendrijos dokumentus ir jų pagrindu buvo įregistruotas bendrijos pirmininku, nors gyventojai jo į šias pareigas nerinko.
Kaip nustatė teismas, suklastotų dokumentų pakako tam, kad vyras įgytų teisę veikti bendrijos vardu ir atstovauti jai santykiuose su kitais asmenimis.
Bylos duomenimis, tapęs bendrijos vadovu, A. Emšanovas siekė perimti daugiabučio savininkų sukauptas lėšas. Jis kreipėsi į daugiabutį administruojančią bendrovę ir pateikė prašymą į nurodytą bendrijos banko sąskaitą pervesti 11 tūkst. 509 eurų kaupiamųjų lėšų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teismuose palaikė Alytaus apylinkės prokuroras Antanas Baranauskas, tyrimą atliko Druskininkų policijos komisariato pareigūnai.
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