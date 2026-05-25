Sulaikius su kontrabanda siejamus pareigūnus – profsąjungos pozicija: ar ponia Ruginienė nemato

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga (LPDPS) ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) pirmadienį išplatintame pranešime griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piktnaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose.
Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltėlius, bet ir „šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai“, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio.
„Po įvykių Šalčininkuose premjerė Inga Ruginienė suskubo pareikšti, jog iš atsakingų asmenų reikalaus atsakomybės. Kyla klausimas, kas tie atsakingi asmenys? Komisariatų ar užkardų vadai, statutinių įstaigų vadovai?“ – klausiama pranešime.
„Įdomu, ar tarp šių atsakingų asmenų ponia I. Ruginienė nemato vidaus reikalų ministro? O kaip su asmenine savo atsakomybe už silpstančias ir skurstančias šalies statutines įstaigas? Už tai, kad pareigūnai reikiamo įstaigų finansavimo kasmet priversti prašyti tarsi išmaldos. Ir už tai, kad šiems prašymams šalies politikai jau daug metų išlieka kurti“, – politinę vadovybę kritikuoja profsąjungos.
Jų teigimu, korupcijos tarp pareigūnų priežastys „glūdi ir sprendimų priėmėjų neveiklume, aplaidžiame veikime, atsainiame požiūryje į statutines įstaigas ir jų veiklą“, taip pat – nesupratime, kad tinkamas šių įstaigų finansavimas yra efektyviausia investicija į kovą prieš kontrabandininkus.
Kaip rašė BNS, pareigūnų sulaikymus I. Ruginienė vadino labai skaudžia žinia valstybei ir visuomenei, sąžiningai tarnaujantiems pareigūnams, akcentuodama, kad dėl kontrabandinių balionų grėsmės valstybė „ne stebėjo, o veikė“.
Pasak profsąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neišspręs.
Profsąjungos ragina atskirti individualią baudžiamąją atsakomybę nuo visos pareigūnų bendruomenės vertinimo, pabrėždamos, kad ikiteisminiai tyrimai ir sulaikymai rodo tarnybų gebėjimą identifikuoti bei šalinti korupcijos apraiškas sistemos viduje.
Panašiai BNS praėjusią savaitę kalbėjo Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jo teigimu, sulaikymai parodė policijoje egzistuojant sisteminę korupciją, tačiau pabrėžė pareigūnų ją nustatyti, neslapstant kolegų.
Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – dešimt Vilniaus policijos ir trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Pareigūnams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas.
Generalinės prokuratūros duomenimis, šiame ikiteisminiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už 4,2 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)