 Tauragės rajone nerasta areštuoto turto už 22 tūkst. eurų

Tauragės rajone nerasta areštuoto turto už 22 tūkst. eurų

2026-10-06 11:51
BNS inf.

Tauragės rajone, vykdant teismo nutartį ir apžiūrint turtą, nerasta areštuota šienapjovė, žemės tankinimo volas ir diskinė šienapjovė, antradienį pranešė Tauragės policija.

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<span>Tauragės rajone nerasta areštuoto turto už 22 tūkst. eurų</span>
Tauragės rajone nerasta areštuoto turto už 22 tūkst. eurų / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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