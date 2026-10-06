Tauragės rajone nerasta areštuoto turto už 22 tūkst. eurų

Jos duomenimis, turtas rugpjūčio 6 dieną apie 11 val. buvo tikrinamas Giržadų kaime. Dingusio turto vertė siekia apie 22 tūkst. eurų.
Dėl turto pasisavinimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tauragės rajone, vykdant teismo nutartį ir apžiūrint turtą, nerasta areštuota šienapjovė, žemės tankinimo volas ir diskinė šienapjovė, antradienį pranešė Tauragės policija.
Jos duomenimis, turtas rugpjūčio 6 dieną apie 11 val. buvo tikrinamas Giržadų kaime. Dingusio turto vertė siekia apie 22 tūkst. eurų.
Dėl turto pasisavinimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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