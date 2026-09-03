Teismas grįžta prie „Foxpay“ baudžiamosios bylos

Bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme liepos viduryje buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymu ieškovių – Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus – įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.
Kaip BNS nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis, posėdyje ketvirtadienį numatyta susipažinti su šiais dokumentais, svarstyti kitus proceso dalyvių prašymus ir bylą nagrinėti pagal Baudžiamojo proceso kodeksą.
Liepą kaltinamųjų advokatams kilo klausimų dėl atstovavimo sutarčių, o Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius tuomet sakė, jog naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą.
Pats V. Germanas liepos viduryje teigė neturėjęs siekio pasipelnyti iš kriptoturto kasimo.
Teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, V. Germanas kaltinamas su M. Navicku organizavęs keturių asmenų nusikalstamą grupę, kuri apgaule įgijo kriptovaliutos kasimo įrangą.
V. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu, kai kratų metu seife buvo rasti netikri Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos tapatybės dokumentai su jo nuotraukomis.
Teismas liepos pabaigoje šešiems mėnesiams pratęsė laikiną bendrovės „Exawatt“, siejamos su V. Germanu, turto – pinigų, jūrinių konteinerių ir kriptovaliutos kasimo įrenginių – areštą. Be to, iki 2 mln. eurų buvo padidintas V. Germano užstatas ir dar trims mėnesiams – iki lapkričio 16 dienos – pratęsta jo intensyvi priežiūra.
Intensyvios priežiūros sąlygos V. Germanui buvo sušvelnintos – jis gali išeiti iš namų nuo 13.30 val. iki 21.30 val., tačiau privalo dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir negali išvykti iš Vilniaus.
Ši baudžiamoji byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimą, 100 tūkst. eurų siekiančius kyšius.
2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą.
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