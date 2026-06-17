Teismas skelbs sprendimą už SSRS nusikaltimų neigimą nuteistos Erikos Švenčionienės byloje

Pasak teismo atstovės Linos Nemeikaitės, pati nuteistoji, kuri paprastai prašydavo posėdžius perkelti popiet, paskelbime tikriausiai nedalyvaus.
E. Švenčionienės advokatė Svetlana Naidenko BNS taip pat tvirtino posėdyje neketinanti dalyvauti.
Kaip rašė BNS, šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas E. Švenčionienę vasarį nuteisė už tai, kad 2024-ųjų liepą, minint 33-iąsias Medininkų žudynių metines, ji tyčia, užgauliu ir įžeidžiančiu būdu socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 1991 metų SSRS agresiją prieš Lietuvą.
Už tai jai skirta 3 tūkst. 750 eurų bauda.
Prokuroras Šarūnas Šimonis prašo nuteistajai griežtesnės bausmės – pusantrų metų laisvės apribojimo, skiriant intensyvią priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis, įpareigojant E. Švenčionienę dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei uždraudžiant jai lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Taip pat teismo prašoma įpareigoti E. Švenčionienę iš jos „Facebook“ paskyros pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Nuosprendį apskundusi E. Švenčionienės gynėja prašo nutraukti baudžiamąją bylą, nes dėl E. Švenčionienės pasisakymo niekas nenukentėjo.
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