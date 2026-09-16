Teismas spręs, ar pratęsti paramediko nužudymu įtariamai sutuoktinei taikomą suėmimą

Posėdis dėl J. Sadauskienės suėmimo ZOOM priemonėmis vyks trečiadienio rytą, 8.30 val. Posėdis bus neviešas, įtariamoji jame nuotoliniu būdu dalyvaus iš Panevėžio kalėjimo.
Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, trims mėnesiams.
Įtariamosios J. Sadauskienės advokato Vaidoto Sviderskio teigimu, šįkart trumpesnio termino paprašyta, nes apylinkės teismas gali sankcionuoti tik iki pusės metų trunkantį suėmimą. Įtariamoji buvo suimta balandį, po mėnesio sueis pusė metų, kai moteris laikoma nelaisvėje.
Kai asmuo suimtas praleidžia daugiau nei pusę metų, dėl jo tolesnio suėmimo sprendžia apygardos teismas.
J. Sadauskienės advokatas sako, kad ir toliau prieštaraus prokuroro prašymui, ir sutinka, jog ginamajai būtų paskirtos bet kokios kitos kardomosios priemonės – piniginis užstatas, įpareigojimas dėvėti apykoję, registravimasis policijoje.
Pasak advokato, įtarimai jo ginamajai yra šiek tiek koreguoti, tačiau klientė kaltės toliau nepripažįsta.
„Jie yra pakankamai sunkūs ir, manau, tokie ir išliks“, – Eltai teigė J. Sadauskienės gynėjas.
Anksčiau buvo skelbta, kad J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Anksčiau šioje byloje buvo suimtas ir J. Sadauskienės tėvas, Biržų medikas Egidijus Gaigalas.
Rugpjūčio 6 d. jis buvo paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomąsias priemones – 10 tūkst. eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Buvusios poros mažamečiai vaikai dabar auga pas nužudytojo tėvus, kalėjime laikoma motina neturi galimybės matytis su savo atžalomis.
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