 Trakuose ant šaligatvio rasta granatos imitacija

Trakuose ant šaligatvio rasta granatos imitacija

2026-10-14 09:31
Gytis Pankūnas (ELTA)

Trakuose ant šaligatvio antradienį rasta sprogmens imitacija, pranešė policija.

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<span>Trakuose ant šaligatvio rasta granatos imitacija</span>
Trakuose ant šaligatvio rasta granatos imitacija / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

Anot Policijos departamento, 15.02 val. gautas pranešimas, kad Trakuose, Vytauto gatvėje, ant šaligatvio, rastas daiktas, panašus į granatą.

Nustatyta, kad rastas daiktas – granatos imitacija.

Įvykio aplinkybės aiškinamos.

Šiame straipsnyje:
Granata
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Trakai

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