Trakuose ant šaligatvio rasta granatos imitacija

Anot Policijos departamento, 15.02 val. gautas pranešimas, kad Trakuose, Vytauto gatvėje, ant šaligatvio, rastas daiktas, panašus į granatą.
Nustatyta, kad rastas daiktas – granatos imitacija.
Įvykio aplinkybės aiškinamos.
Trakuose ant šaligatvio antradienį rasta sprogmens imitacija, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, 15.02 val. gautas pranešimas, kad Trakuose, Vytauto gatvėje, ant šaligatvio, rastas daiktas, panašus į granatą.
Nustatyta, kad rastas daiktas – granatos imitacija.
Įvykio aplinkybės aiškinamos.
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