 Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas: pateikė daugiau detalių

Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas: pateikė daugiau detalių

2026-05-17 21:08
Saulius Jakučionis (BNS)

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas pranešė, kad sekmadienį Utenos rajone nukritęs galimai karinis dronas, pirminiais duomenimis, yra ukrainietiškas.

Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas Utenos rajone rastas nukritęs dronas
Vilmantas Vitkauskas

„Pagal pirminius požymius, ką matome iš nuolaužų, ką persiuntė kolegos, (...) tai greičiausiai yra ukrainietiškas dronas“, – žurnalistams sakė V. Vitkauskas.

Bepilotis nukrito Samanės kaime, lauke. Įvykio vietoje dirba tarnybos, įvestas planas „Skydas“, paprastai taikomas kilus sprogimų grėsmei.

Pasak NKVC vadovo, nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs.

Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis kirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone.

Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai kiek po 19 valandos.

Sekmadienį anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė.

BNS rašė, kad šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.

Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę perspėjo „kariaujančias šalis Europoje“ nenaudoti šalies teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams.

Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad toks griežtas Lietuvos perspėjimas susijęs su įtarimais, jog šalies teritorija antskrydžiams ateityje gali būti panaudota tyčia.

Šiame straipsnyje:
Vilmantas Vitkauskas
nukrito dronas
dronas Utenos rajone

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ne pirmas karta
Nu ale tu ziurek - net lenkai nepastebi kaip per Suvalkus skaido hoholu dronai. Yra slaptas susitarimas kad Pribaltikos ir Lenkijos piderVadams butu aptemes protas ir nematytu hoholu dronu. O jeigu koks brokuotas nukrinta - apsimesti shlangom ir rekti kad tai galimai kazkieno nezinomi ir be sprogmenu. Cha cha cha .... taip Pribaltikos avinus ruosia pjovimui.
1
0
kvieskit rusus.
Vienintelis protingas kelias spresti problema - prasyti rusu atsiusti prieslektuvines gynybos bataljona ir dislokuoti musu territorijoje. Antraip chacholu naciu dronai taip ir skraidys, nes oras keuras
3
0
logiška
Kuo skubiau kirsti miškus ir steigti dar dešimt poligonų bei tankų- kuo daugiau senų tankų už kuo daugiau milijardų.
4
-2
Visi komentarai (9)

Daugiau naujienų