„Už 20 eurų prisiimu atsakomybę už KET pažeidimus“: po įrašo socialiniame tinkle – nemalonumai

Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorė Rima Matulionienė, atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato vyriausioji tyrėja.
Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2024 metų gruodžio iki 2025 metų vasario E. G. socialiniuose tinkluose skelbė įrašus, kad už 20 eurų užmokestį prisiima administracinę atsakomybę už KET pažeidimus. Už svetimus nusižengimus skirtų baudų E. G. neketino mokėti, išvyko į užsienį. Paskelbus tarptautinę paiešką, E. G. buvo sulaikytas Ispanijoje ir parvežtas į Lietuvą.
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyti asmenys, kurie kreipėsi į E. G., siekdami išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimus, už kuriuos jiems grėsė baudos nuo kelių dešimčių iki vieno tūkstančio eurų. Susitarę su E. G., jie visi pareigūnams nurodė pastarojo duomenis, kaip padariusio šiuos nusižengimus. Tyrimo metu devyniems asmenims buvo nustatyti nusikalstamų veikų (sukčiavimo, dokumentų klastojimo) požymiai.
Minėti E. G. „klientai“ savo kaltę dėl pasikėsinimo sukčiauti bei dokumentų klastojimo pripažino. Dalis jų buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, kiti nubausti teismo baudžiamuoju įsakymu. Jiems taip pat teko sumokėti baudas už KET pažeidimus.
E. G. taip pat pareikšti kaltinimai dėl svetimo turto vagystės ir turto sugadinimo. Nustatyta, kad 2024 metų rugpjūtį, išdaužus langą, Panevėžio rajone buvo įsibrauta į sodo namelį ir pavogtas elektrinis pjūklas bei talpa su benzinu. Savininkas žalą įvertino 190 eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu E. G. savo kaltę visiškai pripažino, nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
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