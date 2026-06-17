Už SSRS nusikaltimų neigimą – laisvės apribojimas Erikai Švenčionienei

„Teismas nusprendė (...) prokuroro Šarūno Šimonio apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 metų vasario 26 dienos nuosprendį pakeisti ir E. Švenčionienei už nusikalstamą veiką (...) paskirti laisvės apribojimo bausmę vieniems metams ir šešiems mėnesiams be intensyvios priežiūros“, – sprendimą įgarsino teisėjų kolegijos pirmininkė Julita Dabulskytė-Raizgienė.
Be kita ko, E. Švenčionienė įpareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ viešai pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą.
Kitą Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeistą, o E. Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė.
„Buvo įrodinėjama, jog nuteistoji, paskelbusi tokį įrašą, neneigė Medininkų tragedijos fakto, nemenkino aukų, o tik išsakė savo nuomonę ir kėlė klausimą dėl bylos tyrimo aplinkybių, remdamasi viešai prieinamais šaltiniais. (...) Teismas neabejotinai sutinka, kad kiekvienas asmuo turi teisę reikšti įsitikinimus, savo nuomonę, tačiau ta teise reikia naudotis tinkamai“, – aiškino teisėja.
E. Švenčionienė teismui aiškino, kad rengdama savo įrašą rėmėsi dviem šaltiniais – Giedrės Gorienės knyga ir pirmojo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio kalba Medininkų tragedijos minėjimo metinėse, tačiau pati knygos autorė teismui yra nurodžiusi, jog leidinyje nėra informacijos apie žudikus iš savųjų tarpo.
Teismas taip pat išanalizavo minėtą V. Landsbergio kalbą ir pabrėžė, kad joje nebuvo teiginių apie Medininkų žudynėse dalyvavusias Lietuvos specialiąsias tarnybas, pareigūnus.
„Teismas pritarė, kad baudos bausmė yra per švelni nuteistajai, todėl kad visgi reikia įvertinti nusikaltimo pavojingumą, kas ir buvo padaryta. Pati nuteistoji veikė tiesiogine tyčia, ji socialiniame tinkle paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkinamas Lietuvos Respublikos teismų sprendimais ir teisės aktais pripažintas agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktas, jos metu įvykdyti sunkūs nusikaltimai“, – sakė J. Dabulskytė-Raizgienė.
Kaip rašė BNS, šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas E. Švenčionienę vasarį nuteisė už tai, kad 2024-ųjų liepą, minint 33-iąsias Medininkų žudynių metines, ji tyčia, užgauliu ir įžeidžiančiu būdu socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 1991 metų SSRS agresiją prieš Lietuvą. Už tai jai skirta 3750 eurų bauda.
Prokuroras prašė nuteistajai griežtesnės bausmės – pusantrų metų laisvės apribojimo, skiriant intensyvią priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis, įpareigojant E. Švenčionienę dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei uždraudžiant jai lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Taip pat teismo prašyta įpareigoti E. Švenčionienę iš jos „Facebook“ paskyros pašalinti minėtą įrašą bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį apskundusi E. Švenčionienės gynėja prašė nutraukti baudžiamąją bylą, nes dėl E. Švenčionienės pasisakymo niekas nenukentėjo.
(be temos)
(be temos)